Президент США Дональд Трамп отказывается предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk из-за разногласий с украинским коллегой Владимиром Зеленским по поводу будущего конфликта, сообщает CNN со ссылкой на источники.

17 октября лидеры провели третью встречу в Белом доме в этом году. По данным телеканала, в прямом и честном разговоре Трамп ясно дал понять Зеленскому, что Киев пока не получит ракеты большой дальности. Один из чиновников сообщил, что у главы Белого дома сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации и затягиванию конфликта.

«Обе стороны должны заключить сделку», — сказал другой чиновник, утверждая, что ситуация на поле боя только ухудшится.