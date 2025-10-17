В Белом доме началась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Встреча началась на полчаса позже запланированного.

Встреча будут проходить в закрытом режиме, без участия прессы. По ее итогам Зеленский проведет брифинг для журналистов.

На встрече Трамп выразил уверенность, что украинский конфликт будет завершен. Президенту США понравилась одежда президента Украины, он назвал его стильным.

Зеленский поздравил Трампа с окончанием войны на Ближнем Востоке и выразил надежду на то, что благодаря ему президент России Владимир Путин завершит войну в Украине.

Трамп заявил, что добивается долгосрочного урегулирования украинского конфликта, и «это будет сделано».

Он сказал, что саммит Россия-США в Венгрии предполагается двусторонним, но Зеленский будет на связи.

Также президент США отметил, что Индия больше не будет покупать российскую нефть, а что касается Венгрии, то у Венгрии нет моря, поэтому она в «интересной позиции».

Трамп выразил надежду, что войну в Украине удастся завершить без «Томогавков» и сказал, что разрешение Украине наносить дальнобойные удары американским оружием стало бы эскалацией конфликта. Он также отметил, что «Томагавки» и другое оружие, отправляемое Украине, нужно им самим.









