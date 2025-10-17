Снабжение Украины крылатых ракет Tomahawk приостановлено. Этот вопрос временно был поставлен на паузу на фоне последних политических событий.

Об этом в эфире телеканала «Мы-Украина» сообщил народный депутат Егор Чернев.

«Все остальные направления сотрудничества продолжают обсуждаться. Речь идет о предоставлении большего количества систем ПВО и ракет к ним, но уже через программу PEARL – финансирование от наших европейских партнеров. Также активно развивается программа Build with Ukraine – совместное производство с американскими компаниями, где используются технологии обеих стран», – отметил он.