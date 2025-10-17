На юго-востоке Ирана зафиксирована активизация вулкана Тафтан, считавшегося потухшим около 710 тысяч лет. По данным Daily Mail, вершина поднялась на 9 сантиметров за последние десять месяцев.

Ученые отмечают, что Тафтан проявляет признаки «вулканов-зомби» — ранее неактивных, но вновь оживших. Считается, что пробуждение связано с накоплением горячих газов и жидкостей под вершиной.

Вулканолог Пабло Гонсалес заявил, что Тафтан следует считать спящим, а не потухшим вулканом. Сейчас он выделяет до 20 тонн диоксида серы в сутки, однако признаков скорого извержения нет.