Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что процесс нормализации отношений между Израилем и арабскими странами продолжится и в ближайшее время может расшириться.

В интервью телеканалу Fox Business Network Трамп подчеркнул, что рассчитывает на присоединение Саудовской Аравии к «Авраамовым соглашениям» — мирной инициативе, направленной на укрепление сотрудничества между Израилем и арабским миром.

«Если Саудовская Аравия присоединится, за ней последуют и другие страны региона», — заявил американский лидер.

По словам Трампа, его администрация продолжает работу над укреплением диалога и достижением устойчивого мира на Ближнем Востоке.