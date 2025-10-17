Подготовка к Всемирному форуму по градостроительству, который пройдет в Баку, уже началась. Как сообщает Minval Politika, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

Он отметил, что в рамках подготовки к форуму, который состоится в мае следующего года, начаты работы по организационным и логистическим вопросам:

«Уже разработан логотип форума, запущен официальный сайт и начат процесс регистрации. В настоящее время продолжается работа по решению логистических и организационных вопросов. Особое внимание будет уделено содержательной части форума, а традиционное заседание министров в этот раз пройдет в более расширенном формате. Форум впервые продлится 5-6 дней и станет площадкой для обсуждений на высоком уровне».