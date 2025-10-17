Суд в Ливане постановил освободить из-под стражи Ганнибала Каддафи (сына покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи) под залог в размере 11 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Решение было принято после допроса, состоявшегося 17 октября во Дворце правосудия в Бейруте.

50-летний Ганнибал Каддафи находился под арестом в Ливане с 2015 года. Его похитили боевики движения «Амаль» на территории Сирии, где он жил в изгнании, и впоследствии передали ливанским властям.

В 2017 году Каддафи-младшему предъявили обвинение в сокрытии информации о судьбе имама Мусы Садра, исчезнувшего в 1978 году во время визита в Ливию.

Ожидается, что после внесения залога суд рассмотрит вопрос об условиях дальнейшего пребывания Ганнибала Каддафи в стране.