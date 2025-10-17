Участие бизнесменов из Тебриза в восстановительных работах в Карабахе обсуждается.

Как сообщает Minval Politika, об этом заявил мэр иранского города Тебриз Ягуб Хушьяр в интервью журналистам в рамках III Азербайджанского Национального Градостроительного Форума.

По его словам, интерес тебризских предпринимателей к восстановлению и благоустройству в Карабахе высок: «В этой сфере уже осуществляется координация, и в будущем возможно расширение участия. Присоединение тебризских бизнесменов к проектам по благоустройству, образованию и инфраструктуре в Карабахе является естественным процессом и поддерживается на государственном уровне».

«Это сотрудничество будет способствовать сближению как городов, так и народов», — добавил он.

Ягуб Хушьяр также сообщил, что обсуждается сотрудничество между Баку и Тебризом в формате городов-побратимов.

По его словам, Баку уже установил побратимские отношения со многими городами мира, и такой формат сотрудничества возможен и с Тебризом: «Ранее уже обсуждалась возможность подобного сотрудничества между Баку и Тебризом. Мы надеемся, что в ближайшем будущем в этом направлении будут предприняты конкретные шаги. В соответствии с договорённостью между главами наших государств, планируется проведение недель культуры в трёх городах. Одна из них состоится в Тебризе, другая в Баку».

Он также добавил, что проведение культурных недель будет способствовать расширению общественно-культурных связей между двумя городами: «Ожидается, что мероприятие состоится в следующем году».