В рамках III Национального градостроительного форума Азербайджана (NUFA3) проходит особая лекционная сессия под названием «Единство молодежи для городов будущего», организованная Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и Национальным советом молодежных организаций Азербайджана (NAYORA).

Как сообщает Minval Politika, это мероприятие объединяет студентов, молодых специалистов и энтузиастов в области архитектуры и градостроительства для обсуждения важнейших тем, касающихся будущего городов.

Основные темы мероприятия, роль молодежи в построении устойчивых к климатическим изменениям и здоровых городов;

Внедрение инновационных решений и цифровых технологий в градостроительные процессы;

Институциональное участие молодежи в процессах планирования и развития городов.