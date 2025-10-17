За последние 10 лет число наводнений в Азербайджане увеличилось более чем в 80 раз.

Как передаёт Minval Politika, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева во время панельной дискуссии на проходящем в Баку III Национальном Градостроительном Форуме.

Она отметила, что периоды засухи увеличились на 80%: «Количество дней с температурой воздуха выше 30 градусов увеличилось в 6 раз. Количество лесных пожаров выросло в 5 раз. Сильные ветры со скоростью более 25 метров в секунду участились в 12 раз. Количество ливней увеличилось в 6 раз. Это означает, что нам крайне необходима эффективная система раннего оповещения».

У.Тагиева также сообщила, что объём воды, поступающей в Азербайджан, сократился на 30%: «Например, в апреле этого года в Баку за один день выпало осадков больше, чем в среднем за три месяца, и, к сожалению, это привело к гибели двух человек.

Другой пример — 18 января 2019 года ветер скоростью 40 м/с повредил инфраструктуру в Баку. После своевременного предупреждения правительство решило приостановить занятия в школах в опасные дни. Крыша одной из школ в Баку обрушилась в такое время, когда учащиеся обычно выходят на улицу. Тогда скоординированные действия государственных органов помогли предотвратить возможные человеческие жертвы».

По словам У. Тагиевой, жаркие волны определены как один из основных климатических рисков Межправительственной группой экспертов по изменению климата. Она подчеркнула, что, учитывая все эти риски и вызовы, адаптация играет ключевую роль в обеспечении устойчивости городов и общин: «С учётом серьёзных проблем, связанных с климатическими факторами, мы тесно сотрудничаем с Министерством здравоохранения, чтобы оценить влияние экстремальных температур на здоровье человека».

У.Тагиева сообщила, что оценка индекса уязвимости для Азербайджана была проведена в рамках подготовки предварительного Национального плана адаптации: «Часть национального плана адаптации это корреляция между максимальной температурой воздуха в Баку и общим числом смертельных случаев. Комфортная температура для здоровья человека составляет, как правило, от 24 до 28 градусов. При превышении 36 градусов смертность резко возрастает. Раннее предупреждение это важный инструмент в снижении этих рисков. С помощью наблюдений, научных исследований и соответствующих мер мы можем управлять последствиями изменения климата. Я уверена, что раннее предупреждение это эффективная мера адаптации. Потому что адаптация это не абстрактное мышление, а конкретные действия, которые должны быть предприняты до, во время и после события».

Она добавила, что в Азербайджане уделяется особое внимание оценке воздействия волн жары в крупных городах: «Здесь я приведу только два примера: Шеки и Баку. За последние десятилетия в этих городах волны жары значительно участились. Как известно, в этих городах проживают наиболее уязвимые к жаре группы населения».

У.Тагиева отметила, что при координации Министерства экологии, Института географии и Министерства здравоохранения была разработана методология медицинско-метеорологических прогнозов и предупреждений: «В результате применения этих инструментов в жаркие периоды количество вызовов скорой помощи по диагнозу «тепловой удар» значительно сократилось. Несмотря на увеличение количества жарких дней, по сравнению с прошлыми десятилетиями, когда население жило без специальных предупреждений, число вызовов скорой помощи значительно уменьшилось».