Телефонный разговор лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина был хорошим и продуктивным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Это был хороший и продуктивный телефонный звонок», — сказала она в эфире Fox News.

Уточняется, что стороны условились провести обсуждение ситуации вокруг Украины на уровне своих советников высокого уровня. Встреча запланирована на следующей неделе.

При этом в Белом доме не исключают, что лидеры США и России проведут еще одну встречу. Отмечается, что Трамп полностью сохраняет приверженность оказанию содействия урегулированию в Украине.