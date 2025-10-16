Марин Ле Пен, возглавляющая парламентскую фракцию правой партии «Национальное объединение», подвергла резкой критике проект бюджета Франции на 2026 год, назвав его «настоящим ужасом» и отметив отсутствие каких-либо нововведений.

«Этот бюджет — это настоящий музей ужасов, пылившихся в течение многих лет в ящиках Берси», — заявила она на пленарном заседании Национального собрания.

Ле Пен подчеркнула, что проект не предлагает принципиально новых решений по сравнению с инициативами бывшего премьер-министра Франсуа Байру и игнорирует обещания премьер-министра Лекорню о приостановке пенсионной реформы.