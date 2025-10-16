В Тбилиси состоялась заключительная встреча по проекту международного автомобильного пропускного пункта «Шёлковый путь» между Грузией и Азербайджаном, сообщили в Службе доходов Минфина Грузии.

Глава Службы доходов Ираклий Берая и глава миссии Азиатского банка развития (АБР) Унуржаргал Далайху обсудили технические вопросы строительства таможенного пункта и дальнейшие планы реализации проекта.

И. Берая отметил плодотворное сотрудничество между Грузией и АБР, подчеркнув, что работа совместного пункта станет наглядным примером партнёрства между государствами. У. Далайху отметил значимость трёхстороннего формата сотрудничества Грузия–Азербайджан–АБР и выразил готовность приступить ко второй фазе проекта.

Проект «Шёлковый путь» предусматривает создание современной инфраструктуры, а также упрощение процедур таможенного контроля с помощью единой системы управления. Для строительства пункта выбрана территория в Гардабанском районе, проведена её инспекция.