В Бакинский военный суд поступило представление о применении меры пресечения в отношении начальника «Дома отдыха» Министерства обороны, майора Ильхама Хагвердиева.

Суд рассмотрел представление и удовлетворил ходатайство следственного органа, избрав в отношении майора Хагвердиева меру пресечения в виде ареста.

