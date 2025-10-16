Командир отряда «Сисакан» Ашот Минасян, известный под позывным «Ашот Еркат», приговорён к двум годам лишения свободы за незаконное хранение оружия, сообщают армянские СМИ.

Апелляционный суд Армении отменил решение суда первой инстанции, ранее назначившего Минасяну условное наказание, и заменил его на реальное тюремное заключение.

Ашот Минасян был задержан в декабре 2021 года по обвинению в подготовке покушения на премьер-министра Никола Пашиняна. Тогда следователи обнаружили у него крупный арсенал оружия и боеприпасов, однако впоследствии он был освобождён под залог из-за недостатка доказательств.

В декабре 2024 года Сюникский районный суд признал Минасяна виновным и назначил 1 год и 10 месяцев условно. Решением апелляционной инстанции теперь наказание заменено на 2 года лишения свободы.