Ситуация вокруг Украины может выйти на новый уровень эскалации в случае, если США примут решение передать Украине крылатые ракеты Tomahawk. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Тема Tomahawk фигурирует постоянно. Оценка российской стороны — в лице президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова — по этому вопросу неоднократно озвучивалась. Это будет весьма существенный шаг к качественно новому уровню эскалации. Наша позиция предельно ясна и хорошо известна как в Вашингтоне, так и в Киеве», — подчеркнул Песков.