Правительство Азербайджана восстановило здания в Карабахе, сохранив их первоначальный облик.

Как передаёт Minval Politika, об этом заявил заместитель министра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Омер Булут, выступая на III Азербайджанском Национальном Градостроительном Форуме, проходящем в Ханкенди.

Он отметил, что ничего не было изменено. Азербайджан продемонстрировал образцовый подход к градостроительству в процессе послевоенного восстановления:

«Весь мир должен увидеть, с какой чуткостью и приверженностью гуманистическим принципам Азербайджан восстанавливает свои города. В Карабахе проделана колоссальная работа».

Турецкий чиновник также добавил, что дороги из Баку в Карабах и множество инфраструктурных проектов были построены турецкими компаниями.

«Турция — одна из ведущих стран в мировом строительном секторе. Из 250 крупнейших компаний мира 45 — турецкие. Многие из них участвуют в проектах в Азербайджане», — добавил О. Булут.