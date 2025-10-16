Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «прилагает максимальные усилия» для возвращения армян, арестованных в Азербайджане.

«Что касается удерживаемых лиц, мы работаем ежедневно и прилагаем все усилия, чтобы достичь конкретных результатов. Пока этих результатов нет, я предпочитаю не говорить об этом», — сказал он.

Армянские СМИ сообщают, что речь идёт о таких лицах, как Эрик Казарян, Левон Балаян, Давид Алавердян, Меликсет Пашаян, Гарик Мартиросян, Василий Бегларян, Людвиг Мкртчян, Алёша Хосровян, Гурген Степанян и Мадат Бабаян.

Однако, по имеющимся данным, Ереван не ведёт переговоров о возвращении лидеров карабахских сепаратистов, против которых в Азербайджане выдвинуты серьёзные обвинения. Эти фигуры рассматриваются как ответственные за годы оккупации и преступления против мирного населения.

Тем временем в Ереване вновь активизировались реваншистские круги — бывшие президенты Серж Саргсян и Роберт Кочарян, объявленные в 2022 году Азербайджаном в международный розыск. Они пытаются вернуть утраченные позиции, спекулируя на теме «карабахского реванша» и апеллируя к ностальгии по прошлому.

Армения сегодня переживает момент столкновения старых элит и новой логики государственности. На этом фоне возможный обмен, при котором Азербайджан мог бы освободить ряд задержанных армян в обмен на выдачу Кочаряна и Саргсяна, выглядел бы не только логичным, но и историческим шагом.

Такое решение укрепило бы доверие между Баку и Ереваном и позволило бы Пашиняну освободиться от внутреннего давления со стороны людей, для которых война остаётся инструментом возвращения власти.

Пашинян стоит перед выбором между прошлым и будущим. Прошлое зовёт к реваншу, будущее — к рациональности и ответственности. Выдача Кочаряна и Саргсяна стала бы не просто политическим шагом, а символом зрелости государства, готового опираться не на мифы и ностальгию, а на реальность и национальные интересы.