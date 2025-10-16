Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Египта в нашей стране Хусама Эльдина Реда.

Посол вручил верительные грамоты главе государства.

Президент Ильхам Алиев, прежде всего, поздравил Египет с организацией на высоком уровне Ближневосточного саммита по миру в Шарм-эш-Шейхе. Высоко оценив приглашение Азербайджана на это мероприятие президентом США Дональдом Трампом и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, глава государства расценил это как пример доверия и дружбы, существующих между нашими странами.

С удовлетворением вспомнив визит Абдель Фаттаха ас-Сиси в Азербайджан и свой официальный визит в Египет, Президент Ильхам Алиев коснулся вопросов, связанных с реализацией тем, обсужденных в ходе этих визитов.

Посол передал главе нашего государства приветствия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия и попросил передать его приветствия Абдель Фаттаху ас-Сиси.

На встрече была затронута важность деятельности Межправительственной комиссии и отмечено, что её очередное заседание состоится в ближайшее время. Было подчеркнуто, что между Баку и городами Шарм-эль-Шейх и Каир имеется прямое авиасообщение, что придаёт серьёзный импульс сотрудничеству в сфере туризма.

В ходе беседы обсуждались перспективы сотрудничества между странами в культурно-гуманитарной сфере.