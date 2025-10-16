Правительство Турции разрабатывает законопроект, который предусматривает тюремное заключение для людей, публично пропагандирующих или выражающих гендерную идентичность, «противоречащую с точки зрения общественной морали», сообщают турецкие СМИ.

Предложение предполагает внесение изменений в статью 225 Уголовного кодекса Турции, которая в настоящее время регулирует «публичное непристойное поведение». Согласно проекту, любой человек, который «действует вопреки своему биологическому полу» или «поощряет или одобряет такое поведение», может быть приговорен к одному-трем годам тюремного заключения.

Кроме того, другая статья законопроекта криминализирует помолвки и брачные церемонии между однополыми парами, предусматривая наказание до четырех лет лишения свободы. Максимальное наказание за сексуальные действия, совершенные в публичных местах, также предлагается увеличить с одного до трех лет.

Законодательство может затронуть и средства массовой информации, включая стриминговые платформы, демонстрирующие однополые отношения в фильмах или сериалах. Согласно проекту закона, такой контент может квалифицироваться как «поощрение поведения, противоречащего общественной морали».

В правительстве Турции заявили, что предлагаемые меры направлены на защиту «института семьи» и обеспечение «воспитания физически и психически здоровых поколений».