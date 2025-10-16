Президент США Дональд Трамп работает над созданием «фонда победы» для Украины, который будет финансироваться за счет введения новых пошлин на импорт товаров из Китая, сообщает The Telegraph.

Согласно новой стратегии, тарифы на китайские товары могут составить 500%. Вырученные средства планируется направлять на закупку оружия для украинской армии.

По данным издания, Трамп поручил министру финансов США Скотту Бессенту представить план европейским коллегам перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, который состоится 17 октября. Ранее Бессент заявил, что европейские страны также должны рассмотреть введение аналогичных пошлин на товары из Китая.

The Telegraph отмечает, что попытки санкционировать Китай из-за закупок российской нефти ранее сталкивались с сопротивлением европейских правительств.