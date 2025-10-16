Как сообщает Minval Politika, об этом заявила партнер-основатель компании «SA Partners» Дунья Ковар-Бинггели, выступая на III Азербайджанском национальном форуме по градостроительству, проходящем в Ханкенди.

По её словам, основная цель градостроительных работ на освобождённых территориях — создание климатоустойчивых городов, обеспечивающих гармонию между природой и человеком.

«Генеральный план города Зангелан разработан для безопасной, комфортной и устойчивой жизни. Мы спланировали город по модели «города 15 минут»», — отметила она.

Эксперт подчеркнула, что планирование Зангилана основано на концепции «зелёной и голубой сети», в городе будут созданы парки, естественные воздушные коридоры и зелёные зоны.

Она также сообщила, что в Зангилане впервые в Азербайджане применяются новые архитектурные прототипы, такие как круглое здание школы и линейные жилые дома.

«Эти проекты обеспечивают как климатическую устойчивость, так и социальную интеграцию сообществ», — подчеркнула Ковар-Бинггели.

Она добавила, что аналогичный подход применяется и в Кельбаджаре — здесь градостроительные проекты адаптированы к горному рельефу, а здания интегрированы с зелёными пространствами.