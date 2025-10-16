Турецкий «Галатасарай» включил полузащитника сборной Армении, капитана российского «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в список своих трансферных целей в зимний период, сообщают турецкие СМИ.

25-летний армянский футболист, выступающий за «Краснодар», по окончании сезона завершит контракт со своим клубом. Эдуард Сперцян, который уже давно находится в сфере интересов «Галатасарая» и пользуется симпатией главного тренера Окана Бурука, решил не продлевать соглашение, стремясь продолжить карьеру в Европе.

В связи с этим руководство стамбульского клуба приступило к действиям — по данным СМИ, «Галатасарай» намерен уже в январе сделать официальное предложение «Краснодару», чтобы оформить трансфер заранее.