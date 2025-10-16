Доходы сводного бюджета Азербайджана на 2026 год прогнозируются на уровне 44,969.4 миллиарда манатов, что на 1,0188 миллиарда манатов (2,3%) больше, чем утверждённый показатель на 2025 год.

Согласно Среднесрочной бюджетной рамке на 2026–2029 годы, подготовленной Министерством финансов, к концу среднесрочного периода доходы сводного бюджета ожидаются на уровне 50,422.5 миллиарда манатов, что на 6,472 миллиарда манатов (14,7%) выше.

Расходы сводного бюджета на 2026 год прогнозируются в размере 48,839.3 миллиарда манатов, что на 1,2099 миллиарда манатов (2,5%) выше показателя 2025 года. К концу среднесрочного периода расходы ожидаются на уровне 52,182.4 миллиарда манатов, что на 4,553 миллиарда манатов (9,6%) больше.

Ранее Министерство финансов прогнозировало доходы сводного бюджета на уровне 44,825.3 миллиарда манатов, а расходы — 48,683.1 миллиарда манатов. Таким образом, доходы увеличены на 144,1 миллиона манатов, а расходы — на 156,2 миллиона манатов.