Руководитель России Владимир Путин утвердил Концепцию государственной миграционной политики государства на 2026-2030 годы. Прежняя концепция принималась в 2018 году и действует до конца 2025 года.

«Настоящей концепцией определяются цель, основные принципы, задачи и основные направления реализации государственной миграционной политики РФ на 2026-2030 годы исходя из анализа практики регулирования въезда в РФ и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, условий их пребывания и проживания в РФ, практики миграционного учета, получения временного убежища на территории РФ и приобретения гражданства РФ, современного понимания национальных и глобальных проблем международной миграции», — отмечается в тексте документа.

Основные положения документа:

Власти будут ограничивать пребывание в РФ неработающих и необучающихся членов семей мигрантов;

РФ будет широко внедрять ИТ и биометрию для госконтроля в сфере миграции;

Число детей иностранцев в РФ, не посещающих школы, должно снизиться;

Власти РФ будут принимать меры против формирования «этнических анклавов» и «маргинализации мигрантов»;

Обязанность правового сопровождения приезжающих в РФ трудовых мигрантов ляжет на работодателя;

Власти РФ будут содействовать переезду в страну иностранных граждан, разделяющих традиционные ценности.