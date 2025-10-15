Администрация президента США Дональда Трампа разрешила Центральному разведывательному управлению проводить тайные операции в Венесуэле. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, это решение стало частью кампании давления на руководство Венесуэлы и направлено на отстранение президента Николаса Мадуро от власти. Одновременно военные США разрабатывают для президента варианты действий, включая возможные удары по целям на территории Венесуэлы.

Как отмечает NYT, масштабы американского военного присутствия в регионе заметно выросли: вблизи Венесуэлы сейчас находятся около 10 000 военнослужащих, восемь кораблей и одна подводная лодка. США уже наносили удары по гражданским судам, которые, по утверждению Вашингтона, перевозили наркотики.

Стратегия, разработанная госсекретарём и помощником президента по национальной безопасности Марко Рубио, предусматривает представление смещения Мадуро как «контрнаркотической операции» — в соответствии с обвинительным заключением Минюста США, утверждающим, что Мадуро связан с наркокартелями.