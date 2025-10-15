Супруга президента США Мелания Трамп сыграла «очень полезную роль» в вопросе воссоединения детей с семьями на фоне российско-украинского конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту».

«Причём за несколько месяцев, с тех пор как её письмо на имя президента России передал Дональд Трамп на Аляске, она существенно продвинулась в понимании этой проблемы», — пояснил Лавров.

По его словам, Мелания и Дональд Трампы «вгрызались» в понимание первопричин конфликта в Украине, чтобы разобраться в ситуации с детьми, поскольку, по мнению министра, «степень вранья вокруг этого вопроса зашкаливает».