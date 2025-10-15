Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар встретился в Москве с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачёвым.

На встрече стороны обсудили текущее состояние строительства АЭС «Аккую» — стратегического проекта, который играет ключевую роль в обеспечении энергетической независимости Турции.

Отмечалось, что атомная энергетика рассматривается не только как источник выработки электроэнергии, но и как важный фактор укрепления энергетической безопасности, развития национального производства и технологического прогресса.