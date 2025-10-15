Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране обнаружены запасы редкоземельных элементов объёмом 694 миллиона тонн.

По его словам, это второй по величине показатель в мире после Китая. Разработка месторождений позволит Турции войти в число пяти крупнейших мировых производителей редкоземельных элементов и укрепить позиции страны в стратегических отраслях, связанных с высокими технологиями и энергетикой.

Эрдоган также анонсировал, что Турция «в очень ближайшее время» получит первую электроэнергию с АЭС «Аккую». По его словам, помимо АЭС «Аккую» Анкара планирует запустить новые проекты в сфере атомной энергетики. Президент указал на то, что одной из главных целей правительства Турции является снижение энергетической зависимости страны.