Президент США Дональд Трамп «оптимистично настроен» относительно возможности достижения мира в Украине после успешного обмена заложниками на Ближнем Востоке, сообщает Politico.

По информации издания, представитель Белого дома на условиях анонимности рассказал, что администрация Трампа полна надежды на завершение войны в Украине после успеха на Ближнем Востоке.

«Президент Трамп давно выражал желание положить конец войне между Россией и Украиной так же, как он освободил заложников и положил конец войне между Израилем и ХАМАС», — подчеркнул представитель Белого дома.

Он отметил, что Россия должна быть мотивирована сесть за стол переговоров из-за своего военного и экономического положения:

«Война не идет хорошо для России, экономика которой находится в руинах и которая продолжает терять тысячи жизней, чтобы не получить практически никакой земли. Если бы они были разумными, то более настойчиво стремились бы заключить сделку», — сказал источник.

Представитель Белого дома подчеркнул, что Трамп «остается оптимистом» и верит, что ему удастся заставить обе стороны «прекратить бессмысленные убийства».

Издание отмечает, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил иностранным коллегам о трех главных целях внешней политики Трампа: прекращение конфликта в Газе, завершение войны между Россией и Украиной и заключение новой ядерной сделки с Ираном.

«Они признали, что Газа будет самой простой из трех. Но они не отказываются от остальных. Скорее, есть ощущение, что успех приведет к дальнейшим успехам», — подчеркнул источник Politico.

Отмечается, что успех Трампа на Ближнем Востоке «укрепил его дипломатическую уверенность», однако Россия пока в основном не реагировала на его миротворческие усилия.