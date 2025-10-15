В рамках визита в Нидерланды заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов провёл встречу с заместителем министра иностранных дел Нидерландов Марселем де Винком, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

На встрече было отмечено, что недавние высокоуровневые контакты между странами, включая встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом в рамках 7-го саммита Европейского политического сообщества, создали основу для развития двусторонних отношений.

Стороны подчеркнули важность регулярного политического диалога, встреч министров иностранных дел в рамках международных платформ, а также визита заместителя министра иностранных дел Нидерландов в Баку в феврале этого года и продолжения взаимных визитов.

Обсуждались возможности развития связей в различных сферах, отмечалась роль экономического сотрудничества и успешная деятельность голландских компаний в Азербайджане.

Также были рассмотрены темы двусторонней и многосторонней повестки, международные и региональные вопросы, включая новые реалии в регионе в постконфликтный период, процесс мирного урегулирования и итоги исторической встречи в Вашингтоне.

Заместитель министра Эльнур Мамедов проинформировал собеседника о шагах, предпринимаемых Азербайджаном для обеспечения устойчивого развития и стабильности в регионе.