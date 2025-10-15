Генеральный план города Шуша основан на принципах «чувствительного к наследию градостроительного планирования» и направлен на создание единства между сохранением исторических памятников и новым развитием. В Шуше применяется модель градостроительства, основанная на культурном наследии.

Как сообщает Minval Politika, об этом заявила глава Совета директоров британской компании «Chapman Taylor» Марселина Зелиньска в ходе выступления на III Национальном форуме градостроительства Азербайджана в Ханкенди.

По ее словам, цель не только сохранить наследие, но и объединить его с современным развитием, создавая устойчивый с эстетической и экономической точек зрения город».

Зелиньска отметила, что в восточной части города Шуша восстанавливаются и сохраняются элементы исторической архитектуры и культурного наследия, а в западной части создаются современные жилые районы, дороги и новые зоны развития: «Восточная часть сохраняет исторический дух города, западная становится центром нового развития. Такое разделение служит защите, как идентичности города, так и его будущего».

Она добавила, что для реализации проекта совместно работали местные и международные эксперты, изучались исторические документы, архивные фотографии и архитектурные образцы: «Этот процесс проводился с участием многочисленных специалистов и в соответствии с международными стандартами».