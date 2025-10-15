Шуша — единственный город в стране, где общественный транспорт работает на 100% от электричества. Работа в этом направлении продолжается.

Как сообщает Minval Politika, об этом заявил специальный представитель Президента в Шуше Айдын Керимов на III Азербайджанском национальном градостроительном форуме (NUFA3), проходящем в Ханкенди.

Он также отметил, что в течение следующих двух лет планируется полная реконструкция улично-дорожной сети в Шуше.

А. Керимов добавил, что в городе будет построена современная инженерная сеть с прокладкой всех коммуникационных линий:

«Эти работы уже частично выполняются. Процесс требует определённого времени, так как наличие исторических памятников и других элементов инфраструктуры в Шуше влияет на ход работ. Если говорить о его историческом значении, то Шуша играет огромную роль для азербайджанцев и является особенным городом для каждого. Здесь расположены исторически и культурно ценные памятники. Мы осуществляем все работы планомерно и системно».