В настоящее время в более чем 19 восстановленных населённых пунктах в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах обеспечено проживание свыше 22 тысяч человек. Из них более 4 тысяч —это бывшие вынужденные переселенцы.

Как сообщает Minval Politika, об этом заявил спецпредставитель президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов на «III Азербайджанском национальном градостроительном форуме» в Ханкенди.

«В настоящее время частные инвесторы вложили в регион 65 млн манатов, что служит созданию новых рабочих мест. Создано около 3 тысяч новых рабочих мест. Для обеспечения занятости сельских жителей проведён анализ пахотных земель, и проведены переговоры с соответствующими органами по их передаче в пользование сельскому населению. В селе Баллыджа уже распределены и начато использование посевных площадей. Мы стараемся обеспечить устойчивую занятость», — отметил он.