Португальский нападающий Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси установили новые мировые рекорды, выступая за свои национальные команды.

Роналду оформил дубль в матче квалификации чемпионата мира против сборной Венгрии (2:2) и стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров мундиалей. На его счету теперь 41 гол в 50 матчах. Предыдущий рекорд принадлежал гватемальцу Карлосу Руису — 39 мячей в 47 встречах. Третьим в этом рейтинге идет Месси с 36 голами в 72 играх.

Месси, в свою очередь, установил собственный рекорд по числу голевых передач за национальную команду. В товарищеском матче против Пуэрто-Рико (6:0) Месси дважды ассистировал партнерам и довел свой показатель до 60 результативных передач. Он превзошел прежнее достижение, принадлежавшее американцу Лэндону Доновану и бразильцу Неймару (по 58).