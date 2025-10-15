Президент Сирии Ахмед аш-Шараа намерен официально потребовать выдачи бывшего лидера страны Башара Асада для судебного разбирательства по предполагаемым преступлениям. Об этом сообщили источники Reuters и Al Wakeel News.

Аш-Шараа прибудет в Москву с рабочим визитом 15 октября, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По данным Кремля, стороны обсудят текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также последние события на Ближнем Востоке.