Национальные форумы по градостроительству, проводимые в Азербайджане, сформировались как центральная платформа для диалога, сотрудничества и обмена знаниями.

Как сообщает Minval Politika, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на 3-м Национальном форуме по градостроительству, проходящем в городе Ханкенди.

А. Гулиев отметил: «Первый форум, проведённый в 2022 году, заложил основу национальной градостроительной платформы, объединив представителей правительства, экспертов и международных партнёров. Второй форум, состоявшийся в 2023 году, ещё больше укрепил это сотрудничество, продвинул партнёрства и инновации, а также способствовал согласованию с Новой повесткой дня в области градостроительства и Целями устойчивого развития. Таким образом, за последние три года Национальный форум по градостроительству перестал быть просто мероприятием и превратился в институциональную платформу для диалога, сотрудничества и совместного прогресса в области устойчивого городского развития».

Обратив внимание на нынешний форум, председатель Комитета добавил: «Посвящённый теме «К климатоустойчивым и здоровым городам: региональные партнёрства и инновационные решения», нынешний форум откроет важные возможности для построения более устойчивых, безопасных и инклюзивных городов через региональное сотрудничество — в условиях, когда города по всему миру сталкиваются с изменением климата».