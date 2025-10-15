Британская телерадиовещательная корпорация, или Би-би-си, в очередной раз пробила дно. Эта некогда уважаемая телерадиокомпания, которая сегодня превратилась в интернет-СМИ, разместила статью под заголовком: «Почему первое казино в Азербайджане строят рядом с мусульманскими святынями?»

Оказывается, «первое в Азербайджане казино появится рядом с самым консервативным мусульманским посёлком в стране. Нардаран многие годы имел разногласия с властью в Баку; теперь рядом с некогда непокорной деревней разрастается курорт, принадлежащий азербайджано-российскому бизнесмену Эмину Агаларову».

Затем — ворчание по поводу слишком дорогой недвижимости в Sea Breeze. А потом — долгие и нудные причитания о «тяжёлой жизни» в Нардаране — со слов некоего Аламдара Буниадова, которого Би-би-си представляет как «бывшего жителя Нардарана, участника протестов, члена Исламской партии, а сегодня политического эмигранта в Германии».

Саму же эту партию, распущенную ещё в 1995 году, британские журналисты объявляют «главной религиозной альтернативой светской власти» — уже со слов небезызвестного Арифа Юнусова, который сетует, что такие-сякие власти Азербайджана объявили эту партию иранской агентурой. О том, какие доказательства работы ИПА на Иран были предъявлены в суде, разумеется, молчат.

Ну и, конечно, множество жутких россказней: якобы в Нардаране вообще нельзя собираться больше трёх человек, из-за этого здесь закрываются чайханы, люди покупают продукты в долг, а средние зарплаты вдвое ниже бакинских — и всё это, как утверждает живущий в Германии Буниадов.

А затем — апофеоз. «Когда я услышал, что они собираются строить казино, я это так понял — они хотят закрыть тему Нардарана», — с упоением цитируют британские журналисты сбежавшего в Германию бывшего члена ИПА Аламдара Буниадова. — «Потому что открыть казино в центре веры — это способ обидеть и нардаранцев, и азербайджанцев вообще; сделать так, чтобы звуки казино и дискотек смешивались со звуками азана».

«Надо обладать извращённым чувством юмора, чтобы открывать злачные места в Нардаране, — вторит ему Ариф Юнусов. — Полуостров большой, и можно было выбрать другое место. Но есть когда-то неподвластный тебе населённый пункт — и казино в нём больше похоже на форму психологического давления».

Можно разобрать весь этот опус по пунктам — ловить его авторов на мелкой и крупной лжи, отметить чисто профессиональные ляпы.

Поговорить с экономистами, хотя бы примерно оценить возможный оборот игорного бизнеса в Азербайджане и вероятную прибыль от него — всё это журналисты Би-би-си посчитали ниже своего достоинства.

Побеседовать с самим Агаларовым, при том что он, как хорошо знают в Азербайджане, открыт для прессы, — тем более. Причём, если учесть, сколько времени прошло от разрешения на игорный бизнес до публикации опуса Би-би-си, время у журналистов было. Не было, очевидно, желания.

Можно отметить, что рассуждения Юнусова о «психологическом давлении при помощи казино или дискотеки» больше всего напоминают бредовые заявления небезызвестного Армана Татояна, когда тот был омбудсменом Армении. Тогда этот персонаж вопил, будто азербайджанские флаги на приграничных высотах — это «психологическая агрессия» против жителей армянского приграничья.

Но куда важнее другое: Би-би-си открыто транслирует требования и лозунги нардаранских исламистов — а точнее, иранской агентуры из числа политэмигрантов.

А это как понимать? Понятно, что есть редакционная политика, есть какие-то позиции. Но почему они у Би-би-си вдруг трогательно совпали с мнением иранских консерваторов? В Лондоне внезапно воспылали к ним любовью? Или же телерадиокорпорация готова пиарить кого угодно — лишь бы это было против властей Азербайджана?

Впрочем, азербайджанская аудитория слишком хорошо помнит, как та же Би-би-си лила слёзы по поводу «древней армянской часовни в Джебраиле» постройки 2017 года, устраивала истерики, что визит в Баку Урсулы фон дер Ляйен — «укрепит власть Ильхама Алиева», а накануне COP29 дошла до прямых провокаций против Азербайджана.

Понятно одно: в Би-би-си готовы раскручивать любой негатив об Азербайджане. И неважно, с кем придётся при этом обниматься — с армянскими агрессорами, беглыми иранскими агентами или откровенными провокаторами.

Ну что тут сказать… Несколько дней назад в студии одной из мировых телекомпаний в Лондоне произошёл курьёзный случай, о котором уже рассказывал Minval Politika: прямо во время выпуска новостей по столу ведущей пробежала крыса. Женщина испугалась, вскочила, закричала, потом справилась с собой и выпуск продолжила.

Это, конечно, проблема. Впрочем, решаемая — достаточно просто заняться санитарным состоянием здания, где расположена студия. Однако когда крысы не бегают по столу, но зато определяют редакционную политику — вот это куда хуже.