В Армении утром были задержаны шесть священнослужителей Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ), среди них — епископ Мкртыч Прошян. Об этом сообщил адвокат Ара Зограбян.

«На данный момент в Следственном комитете находятся также иереи Парен, Манук, Айк, Мкртыч и Гевонд», — рассказал Зограбян.

По его словам, вместе со священнослужителями были задержаны и несколько гражданских лиц.

11:01 В Армении задержан настоятель монастыря Сагмосаванк, иерей Парен Аракелян. Об этом сообщил директор информационной службы Армянской апостольской церкви (ААЦ) иерей Есаи Артенян.

По его словам, священнослужитель был доставлен в отдел по расследованию особо тяжких преступлений.

Одновременно следственные действия проходят и в отношении главы Арагацотнской епархии ААЦ, епископа Мкртича Прошяна — в доме его племянника проведён обыск, после чего самого архиерея доставили в следственный отдел для дачи объяснений.