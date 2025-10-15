Сегодня в городе Ханкенди начал свою работу 3-й Национальный Градостроительный Форум.

Как сообщает Minval Politika, мероприятие проходит под девизом: «Климатоустойчивые и здоровые города: региональные партнерства и инновационные решения». Форум организован в партнерстве Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам.

В работе форума принимают участие около 400 представителей государственных и частных структур, международных организаций, академических институтов и гражданского общества из более чем 60 стран. Трехдневное мероприятие служит единой платформой для обсуждения актуальных вызовов и возможностей в сфере градостроительства с участием местных и международных экспертов.

Также в рамках форума проходят дискуссии по следующим направлениям: устойчивое восстановление после конфликтов и природных катастроф; обеспечение жильём и создание достойных населённых пунктов; развитие экологичных и энергоэффективных городов; цифровизация и инновационные подходы в градостроительстве; цели устойчивого развития и новая городская повестка; развитие региональных и международных партнёрств.

Особое внимание будет уделено масштабным работам по восстановлению и строительству в экономических районах Карабаха и Восточного Зангезура, применению современных градостроительных стандартов и инновационных технологий, а также достижениям Азербайджана в постконфликтный период.

В рамках форума также будут представлены передовые международные практики, а участие авторитетных академических кругов, ведущих исследования в области урбанистики, усилит обмен знаниями и будет способствовать принятию научно обоснованных устойчивых решений.

Форум завершится 17 октября в Баку, где состоится его заключительная сессия.