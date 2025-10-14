В школе села Сейдимли Тертерского района был избит ученик 11-го класса. По словам родственников пострадавшего, подростка избил отец ученика, с которым он некоторое время назад подрался.

Ученик доставлен в Центральную районную больницу Тертерского района. У него диагностировано сотрясение мозга, лечение продолжается, его состояние оценивается как стабильное.

Как сообщила Бардинская региональная группа пресс-службы МВД, информация о случившемся поступила в Тертерское районное управление полиции. По факту получены объяснения от сторон, назначена соответствующая экспертиза. В настоящее время следствие продолжается.

