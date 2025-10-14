Airbus A350 авиакомпании Singapore Airlines, выполнявший рейс Манчестер–Сингапур, совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев вечером 14 октября.

Причиной стал внезапный недуг одного из пассажиров. Командир воздушного судна направил запрос на посадку, и самолёт успешно приземлился в Баку в 19:45 по местному времени.

Пассажиру оказали первую медицинскую помощь, после чего он был доставлен в профильное медицинское учреждение для дальнейшего лечения.

Отмечается, что все службы аэропорта сработали оперативно и слаженно. Международный аэропорт Гейдар Алиев, один из самых современных авиацентров региона, традиционно обеспечивает высокий уровень готовности к экстренным ситуациям, ставя безопасность пассажиров во главу угла.