В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

На состоявшемся в Бакинском военном суде открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья — Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть, русский, а также избранным им самим адвокатом для защиты.

Судья З. Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим и их правопреемникам состав суда, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и других участников, а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Правопреемник потерпевшего Хаяла Джанбахышова — отец Хейрулла Джанбахышов сообщил, что его сын погиб в результате взрыва вблизи минометного снаряда в Агдере, выпущенного остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, потерпевший Эльшад Шейдаев сказал, что получил ранения руки и ноги в результате провокации противника в Кяльбаджаре.

Потерпевший Камиз Ибаев рассказал, что попал в плен к остаткам армянских вооруженных сил и незаконным армянским вооруженным формированиям, заблудившись в тумане в Кяльбаджаре. Отвечая на вопросы начальника отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, он заявил, что его привели с завязанными глазами и он не знал, где находится. К. Ибаев отметил, что во время плена подвергался различным пыткам, жестокому обращению и избиениям.

В ответ на вопросы адвоката обвиняемого Р. Варданяна Авраама Бермана, потерпевший сказал, что во время пленения был задержан остатками армянских вооруженных сил и незаконными армянскими вооруженными формированиями. Он отметил, что во время плена Р. Варданяна не видел.

Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, потерпевший Талех Рзаев заявил, что получил ранение в результате взрыва снаряда, выпущенного противником из миномета в Агдере.

Отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, потерпевший Заур Алекберов сказал, что получил ранение в результате взрыва снаряда, выпущенного противником из артиллерийского орудия в Ходжавендском районе. В ходе инцидента пострадали еще несколько человек.

Отвечая на вопросы прокурора Фуада Мусаева, потерпевший Гисметпаша Аббасзаде заявил, что получил ранение в результате вражеского обстрела в Агдаме. Он отметил, что в ходе инцидента также пострадал еще один человек.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, потерпевший Тельман Адыгезалов сказал, что получил ранение в результате вражеского артиллерийского обстрела в Ходжавендском районе.

Пострадавший Эльвин Мамедов сообщил, что получил тяжелые ранения в результате обстрела в Агдаме остатками вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований. Из-за полученных ранений он находился в коме 23 дня. В настоящее время он является инвалидом второй группы.

Ровшан Гаджибалаев отметил, что получил ранения в результате разрыва артиллерийского снаряда, выпущенного остатками вооруженных сил Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями в селе Сырхавенд Агдеринского района.

Теймур Джафаров сообщил, что получил ранения в результате обстрела противника в Лачине. В результате инцидента один человек погиб, несколько получили ранения.

Агиль Гулиев отметил, что получил ранения в результате обстрела противника в Агдаме.

Хагани Гулиев в своем показании заявил, что получил пулевое ранение в результате вражеского огня в Агдаме.

Даянат Марданлы также заявил, что получил ранение в результате вражеской провокации в Агдаме.

Пострадавший Сархан Рагимов сообщил, что получил ранение в результате огня, открытого остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями, когда он собирался эвакуировать раненых в машине скорой помощи в Агдаме. Несмотря на то, что на машине скорой помощи был знак, указывающий на то, что это медицинский транспорт, по ней открыли огонь. В результате он и другие люди получили ранения. Раненные, которых они должны были эвакуировать, скончались, поскольку им не была оказана своевременная медицинская помощь.

Анар Сеидов, Тюркан Джафаров и Парвиз Адыгезалов сообщили, что получили ранения различной степени тяжести в результате огня, открытого остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями с разных направлений.

Пострадавший Магеррам Керимли в своих показаниях указал, что получил ранение в руку в результате снайперского огня противника на Агдамско-агдеринском направлении. Отвечая на вопрос Р. Варданяна, он сообщил, что знал его по социальным сетям.

Затем были оглашены заключения судебно-медицинской экспертизы в отношении потерпевших.

Очередное заседание суда назначено на 21 октября.