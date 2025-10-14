Прорабатывается вопрос расширения географии прямых авиарейсов между Азербайджаном и Казахстаном.

Как сообщает министерство транспорта Казахстана, тема обсуждалась в рамках 21-го заседания Межправительственной комиссии Казахстана и Азербайджана, прошедшего в Баку.

Стороны отметили устойчивый рост товарооборота и договорились продолжить диверсификацию торговли, развитие инвестиционного взаимодействия, поддержку совместных промышленных проектов, а также активизировать работу по предложению проектов для совместного инвестиционного фонда.