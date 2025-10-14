Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поставки американских крылатых ракет Tomahawk Украине не разрешат российско-украинский конфликт. Он считает, что этот шаг может привести к ядерной войне.

«Никакие «Томагавки» вопрос не решат. Это эскалирует ситуацию до ядерной войны. Наверное, это лучше всех понимает Дональд Трамп, который не спешит отдавать это смертоносное оружие и разрешать бить вглубь России», — отметил лидер страны.

По его словам, Минск давно выступает за мирное урегулирование конфликта: «Мы о своей позиции заявили: мир, мир и только мир. Украина должна существовать как суверенное независимое государство. Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас, в противном случае исчезнет это независимое суверенное государство».

Лукашенко указал на то, что Беларусь, как ближайший союзник России, играет определенную роль в урегулировании конфликта: «Американцы в этом процессе нас увидели». Президент добавил, что Минск готов участвовать в инициативах США, для этого «есть конкретные возможности и потенциал».

