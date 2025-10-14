Стоимость восстановления сектора Газа может превысить 70 миллиардов долларов, а сам процесс, по оценкам экспертов, займет несколько десятилетий. Об этом сообщил журналистам представитель ООН Яко Силлиерс, передает The Associated Press.

По его словам, в ближайшие три года на первоочередные восстановительные работы потребуется около 20 миллиардов долларов.

Количество обломков по всей Газе специалистами оценивается в 55 млн тонн и приравнивается, например, к 13 египетским пирамидам, отметил представитель ООН.