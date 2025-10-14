Делегации во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым, заместителем премьер-министра России Алексеем Оверчуком и министром дорог и городского развития Ирана Фарзаной Садик совместно осмотрели важные инфраструктурные объекты международного транспортного коридора «Север-Юг» в городе Астара.

Делегации посетили открытый в декабре 2023 года автомобильный мост через реку Астарачай на границе Азербайджана и Ирана, сообщает Кабинет министров Азербайджана.

Пропускная способность моста составляет 500 въездов и 500 съездов в день в каждом направлении, что в общей сложности составляет 1000 грузовых автомобилей.

Затем их ознакомили с ходом строительных работ на Южном грузовом терминале, расположенном в иранском городе Астара и принадлежащем Азербайджанским железным дорогам.

Текущая мощность перевалки грузов терминала составляет 1 млн тонн в год, планируется увеличить её до 5 млн тонн. Завершение строительства запланировано на конец года.

Делегации также осмотрели ход строительства железной дороги Решт-Астара на территории Ирана.