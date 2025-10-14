В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Астаринского районного управления полиции, задержан наркоторговец, ранее судимый 32-летний Ровшан Ахундзаде.

У задержанного обнаружено и изъято около 4 килограммов марихуаны, доставленной в страну с помощью беспилотника наркоторговцем, проживающим в Иране, с которым он ранее заключил сделку. В результате оперативных мероприятий были обнаружены и изъяты ещё 4 килограмма марихуаны, ранее добытой задержанным тем же способом и спрятанной в мандариновом саду в деревне Гапычымахалла этого района.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.