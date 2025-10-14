Сотрудники Государственного рекламного агентства и служебный автомобиль подверглись нападению со стороны предпринимателей и охраны торгового центра «Садарак». Как сообщил Minval пресс-секретарь ведомства Гусеин Азери, инцидент произошел 13 октября. Причиной недовольства работников стало требование демонтировать вывески ввиду отсутствия разрешения на их установку и несоответствия установленным требованиям. Однако предприниматели аргументировали свой отказ тем, что они установили вывески на закрытой частной собственности.

Очень быстро словесная перепалка переросла в конфликт с применением силы.

«Согласно законодательству, понятие рекламы на открытом пространстве не определяется по признаку права собственности. Поскольку рекламные устройства в торговом центре «Садарак» установлены не внутри торгового центра, а на участках, хорошо просматриваемых с обочины дороги и обращенных на открытое пространство, они считаются рекламой на открытом пространстве.

В результате проведенного мониторинга установлено, что текущее состояние ряда рекламоносителей, размещенных снаружи торгового центра, не соответствует требованиям, предъявляемым к рекламным установкам и негативно влияет на эстетический вид территории, где они размещены. Принятые меры не являются вмешательством в предпринимательскую деятельность, а направлены на реализацию требований законодательства», — говорится в заявлении Агентства.