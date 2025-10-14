ФСБ России возбудила уголовное дело против членов «Антивоенного комитета России» по обвинению в создании террористического сообщества.

По данным следствия, фигурантами дела стали Михаил Ходорковский, Михаил Касьянов, Дмитрий Гудков и бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

В ФСБ заявили, что подозреваемые причастны к попыткам насильственного захвата власти, организации террористического сообщества и публичным призывам к террористической деятельности. Кроме того, по информации ведомства, Ходорковский и еще 22 участника «Антивоенного комитета России» якобы финансировали украинские националистические формирования, признанные в РФ террористическими.